|
|
Єврокомісія надасть міносвіти Туреччини 400 млн євро
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 лип, 2018 09:02
Пропонуємо до обговорення:
Єврокомісія затвердила новий пакет допомоги для сирійських біженців у Туреччині. Йдеться про допомогу в навчанні. Сума матеріальної підтримки складе 400 мільйонів євро.
Дивися повний текст Єврокомісія надасть міносвіти Туреччини 400 млн євро
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 83433
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 33 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор