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Єврокомісія надасть міносвіти
Туреччини 400 млн євро

Єврокомісія надасть міносвіти Туреччини 400 млн євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:02

Єврокомісія надасть міносвіти Туреччини 400 млн євро

Пропонуємо до обговорення:
Єврокомісія затвердила новий пакет допомоги для сирійських біженців у Туреччині. Йдеться про допомогу в навчанні. Сума матеріальної підтримки складе 400 мільйонів євро.

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