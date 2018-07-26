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Підвищення цін на газ коштуватиме
"плюс" 600 грн на...

Підвищення цін на газ коштуватиме "плюс" 600 грн на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 19:38

надо прекращать платить за газ иначе эти "гении" не поймут, что дальше повышать уже некуда...
Cler
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