|
|
Підвищення цін на газ коштуватиме "плюс" 600 грн на...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 лип, 2018 19:38
надо прекращать платить за газ иначе эти "гении" не поймут, что дальше повышать уже некуда...
-
Cler
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 2132
- З нами з: 15.07.14
- Подякував: 155 раз.
- Подякували: 576 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему