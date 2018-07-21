Щоб не опинитися в списку боржників, споживачам слід знати про граничні терміни розрахунків за спожиту електроенергію.
Дивися повний текст У Києві змінили терміни оплати за світло: тих, хто запізнився, відключатимуть.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 09:09
У Києві змінили терміни оплати за світло: тих, хто...
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Дивися повний текст У Києві змінили терміни оплати за світло: тих, хто запізнився, відключатимуть.
Додано: Чет 26 лип, 2018 09:38
меня тесть постоянно штормит за платежки.... сам в приват24 не умеет и кричит что его отключат, а я захожу в кабинет энергокомпании и оппа, "да у вас переплата".... "ну и что, я ж только что накрутил 100 кВт, отключатъ!!!".... это ппц...
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