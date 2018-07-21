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У Києві змінили терміни
оплати за світло: тих, хто...

У Києві змінили терміни оплати за світло: тих, хто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:09

У Києві змінили терміни оплати за світло: тих, хто...

Пропонуємо до обговорення:
Щоб не опинитися в списку боржників, споживачам слід знати про граничні терміни розрахунків за спожиту електроенергію.

Дивися повний текст У Києві змінили терміни оплати за світло: тих, хто запізнився, відключатимуть.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:09

за какую сумму отключать?
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:18

3 гр. в платежке просроченных и все- здравствуй керосинка.
vitoauto
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:38

меня тесть постоянно штормит за платежки.... сам в приват24 не умеет и кричит что его отключат, а я захожу в кабинет энергокомпании и оппа, "да у вас переплата".... "ну и что, я ж только что накрутил 100 кВт, отключатъ!!!".... это ппц...
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 15:53

И шо, они физически смогут отключить пол Киева? До 2019 пени по коммуналке нет, многие платят в конце месяца, когда получают з/п.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 19:43

"Счет за услуги оплачивается в течение 10 рабочих дней со дня его получения бытовым потребителем" - получается что платить надо раз в квартал, так счета за электроэнергию в последнее время приходят раз в квартал... :)))
Cler
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