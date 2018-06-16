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Індія готує криптокодекс законів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 лип, 2018 09:39
Пропонуємо до обговорення:
До вересня Верховний суд Індії випустить комплекс законопроектів, що регулюють криптовалютну індустрію. Майбутні норми не будуть включати пряму заборону на криптовалюти.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 09:39
криптокодекс законов или кодекс криптозаконов? давайте подумаем....
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Tamagoch
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