Уже в серпні доведеться доплачувати по 3 гривні за кожен синій жетон.
Дивися повний текст Подорожчання метро в Києві: де і коли можна обміняти старі жетони без доплати.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 10:51
Подорожчання метро в Києві: де і коли можна обміняти...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Подорожчання метро в Києві: де і коли можна обміняти старі жетони без доплати.
Додано: Чет 26 лип, 2018 10:51
Ничего менять не нужно.
При следующем подорожании(замене) на старые жетоны можно будет кататься.
Я уже так делал 2-а раза.
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