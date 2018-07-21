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Подорожчання метро в Києві:
де і коли можна обміняти...

Подорожчання метро в Києві: де і коли можна обміняти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 10:51

Подорожчання метро в Києві: де і коли можна обміняти...

Пропонуємо до обговорення:
Уже в серпні доведеться доплачувати по 3 гривні за кожен синій жетон.

Дивися повний текст Подорожчання метро в Києві: де і коли можна обміняти старі жетони без доплати.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 10:51

Ничего менять не нужно.
При следующем подорожании(замене) на старые жетоны можно будет кататься.
Я уже так делал 2-а раза.
illi78
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