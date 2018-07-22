Передбачено чотири пункти.
Дивися повний текст Мінінфраструктури повідомило, яких змін варто очікувати на дорогах.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 10:59
Мінінфраструктури повідомило, яких змін варто очікувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінінфраструктури повідомило, яких змін варто очікувати на дорогах.
Додано: Чет 26 лип, 2018 10:59
Остановился я вчера на светлофоре, красный свет и рядом слева в первой полосе пролетает фура и это КИЕВ, когда за проезд на красный будут е**ть таких дятлов?
А то ограничения скорости им всюду мерещаться, а то что на красный свет каждый десятый ездит, то это такое.
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