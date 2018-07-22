RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мінінфраструктури повідомило,
яких змін варто очікувати...

Мінінфраструктури повідомило, яких змін варто очікувати...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 10:59

Мінінфраструктури повідомило, яких змін варто очікувати...

Пропонуємо до обговорення:
Передбачено чотири пункти.

Дивися повний текст Мінінфраструктури повідомило, яких змін варто очікувати на дорогах.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83439
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 10:59

Остановился я вчера на светлофоре, красный свет и рядом слева в первой полосе пролетает фура и это КИЕВ, когда за проезд на красный будут е**ть таких дятлов?

А то ограничения скорости им всюду мерещаться, а то что на красный свет каждый десятый ездит, то это такое.
Rainbow
 
Повідомлень: 1780
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 44 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Трамп повідомив, за яких умов готовий відмовитися від...
R2 » Чет 26 лип, 2018 11:12
1 27
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 лип, 2018 11:12
link654
Три причини, з яких домінуванню Біткойн-китів незабаром...
R2 » Нед 22 лип, 2018 17:24
6 403
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 лип, 2018 16:10
myshapiton
Стало відомо, в яких країнах ЄС відбулося найбільше...
R2 » Сер 11 лип, 2018 09:47
1 78
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 лип, 2018 09:47
dotster

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (8142)
26.07.2018 12:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.