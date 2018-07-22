Передбачено чотири пункти.
Дивися повний текст Мінінфраструктури повідомило, яких змін варто очікувати на дорогах.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 10:59
Мінінфраструктури повідомило, яких змін варто очікувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінінфраструктури повідомило, яких змін варто очікувати на дорогах.
Додано: Чет 26 лип, 2018 10:59
Остановился я вчера на светлофоре, красный свет и рядом слева в первой полосе пролетает фура и это КИЕВ, когда за проезд на красный будут е**ть таких дятлов?
А то ограничения скорости им всюду мерещаться, а то что на красный свет каждый десятый ездит, то это такое.
Додано: Чет 26 лип, 2018 12:17
“Расчет государства был направлен на то, что перевозчики будут соревноваться между собой в безопасности, качестве и комфорте перевозок.
Перевозчики же начали соревноваться в том, кто больше заработает наличности“
Это дитя Сеги и Твиттера хоть бы не позорилось... Прямь «удивительное - рядом»: коммерческие компании превыше всего ставят прибыль, а не государственные интересы!
Ничего, что во всем мире государство определяет правила игры для транспорта, вырабатывает стандарты безопасности и обеспечивает их контроль, а не стоит рядом, ковыряя в носу и бубня про либеральный рынок?
Хотя это всё не на долго - скоро сделают гиперлуп, и перевозчики станут не нужны.
Востаннє редагувалось dm_rodionov в Чет 26 лип, 2018 12:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 26 лип, 2018 12:32
Re: вкл/выкл
А на рынке общественного питания, когда режим переключится?
Додано: Чет 26 лип, 2018 12:35
Re: связи
"Украинское руководство выключает либеральный режим на рынке автобусных пассажирских перевозок и включает режим усиленного контроля в связи с рядом резонансных ДТП с маршрутками."
т.е., если в аварию не попал и довез людей из п.А в п.Б, то это и не поломка вовсе и скорость можно было превышать
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