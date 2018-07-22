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Мінінфраструктури повідомило,
яких змін варто очікувати...

Мінінфраструктури повідомило, яких змін варто очікувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 10:59

Мінінфраструктури повідомило, яких змін варто очікувати...

Пропонуємо до обговорення:
Передбачено чотири пункти.

Дивися повний текст Мінінфраструктури повідомило, яких змін варто очікувати на дорогах.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 10:59

Остановился я вчера на светлофоре, красный свет и рядом слева в первой полосе пролетает фура и это КИЕВ, когда за проезд на красный будут е**ть таких дятлов?

А то ограничения скорости им всюду мерещаться, а то что на красный свет каждый десятый ездит, то это такое.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 12:17

“Расчет государства был направлен на то, что перевозчики будут соревноваться между собой в безопасности, качестве и комфорте перевозок.
Перевозчики же начали соревноваться в том, кто больше заработает наличности“

Это дитя Сеги и Твиттера хоть бы не позорилось... Прямь «удивительное - рядом»: коммерческие компании превыше всего ставят прибыль, а не государственные интересы!

Ничего, что во всем мире государство определяет правила игры для транспорта, вырабатывает стандарты безопасности и обеспечивает их контроль, а не стоит рядом, ковыряя в носу и бубня про либеральный рынок?

Хотя это всё не на долго - скоро сделают гиперлуп, и перевозчики станут не нужны.
Востаннє редагувалось dm_rodionov в Чет 26 лип, 2018 12:32, всього редагувалось 1 раз.
dm_rodionov
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 12:32

Re: вкл/выкл

А на рынке общественного питания, когда режим переключится?
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 12:35

Re: связи

"Украинское руководство выключает либеральный режим на рынке автобусных пассажирских перевозок и включает режим усиленного контроля в связи с рядом резонансных ДТП с маршрутками."
т.е., если в аварию не попал и довез людей из п.А в п.Б, то это и не поломка вовсе и скорость можно было превышать
sal
 
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