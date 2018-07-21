|
|
"Укрзалізниця" хоче ввести єдиний квиток на поїзд і літак
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 лип, 2018 11:03
Пропонуємо до обговорення:
Після запуску швидкісної електрички в аеропорт "Бориспіль" планується запустити проект єдиного квитка.
Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" хоче ввести єдиний квиток на поїзд і літак
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 83439
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 26 лип, 2018 11:03
В Германии подобное уже давно есть. Никакого новшества тут нет.
-
link654
-
-
- Повідомлень: 566
- З нами з: 14.05.09
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 87 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 лип, 2018 11:07
Еще и патент оформит на сквозной билет и будет прибыль получать ))))
-
o_talavas
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 19.02.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 лип, 2018 11:15
А на гиперлуп?
Всё IMHO
-
Вкладчик1234
-
-
- Повідомлень: 5857
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 3841 раз.
- Подякували: 1267 раз.
-
- Профіль
-
2
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 42 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор