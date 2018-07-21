Після запуску швидкісної електрички в аеропорт "Бориспіль" планується запустити проект єдиного квитка.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 11:03
"Укрзалізниця" хоче ввести єдиний квиток на поїзд і літак
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Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" хоче ввести єдиний квиток на поїзд і літак.
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