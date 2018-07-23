"Укрзалізниця" хоче ввести єдиний квиток на поїзд і літак

Додано: Чет 26 лип, 2018 11:56

Сейчас в аэропорт возит автобус с вокзала.

Будет электричка с вокзала с остановкой на Дарнице и Выдубичах.

Плюс, для тех кому в час пик ехать (и то только для жителей в районах остановки этой чудо-техники). Для остальных оптимальней такси.

Сомнительный прорыв. Был бы прорыв если бы городскую электричку довели до ума, а в аэропорт можно было доехать по кольцу этой электрички.

Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.

Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.