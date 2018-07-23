Після запуску швидкісної електрички в аеропорт "Бориспіль" планується запустити проект єдиного квитка.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 11:03
"Укрзалізниця" хоче ввести єдиний квиток на поїзд і літак
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" хоче ввести єдиний квиток на поїзд і літак.
Додано: Чет 26 лип, 2018 11:56
Сейчас в аэропорт возит автобус с вокзала.
Будет электричка с вокзала с остановкой на Дарнице и Выдубичах.
Плюс, для тех кому в час пик ехать (и то только для жителей в районах остановки этой чудо-техники). Для остальных оптимальней такси.
Сомнительный прорыв. Был бы прорыв если бы городскую электричку довели до ума, а в аэропорт можно было доехать по кольцу этой электрички.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Чет 26 лип, 2018 13:35
Отличная идея!
При ее реализации все желающие куда-либо улететь будут автоматически покупать еще и билет на электричку. Даже если не собираются на ней ехать.
Отличный бизнес-план, прибыльность электрички гарантирована!
Додано: Чет 26 лип, 2018 14:00
Re: таким пилотным
Додано: Чет 26 лип, 2018 15:42
В том то и проблема что эта электричка нужна жителям, которые живут вблизи этих станций.
Всем остальным такси предпочтительнее.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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