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"Укрзалізниця" хоче ввести
єдиний квиток на поїзд і літак

"Укрзалізниця" хоче ввести єдиний квиток на поїзд і літак
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:03

"Укрзалізниця" хоче ввести єдиний квиток на поїзд і літак

Пропонуємо до обговорення:
Після запуску швидкісної електрички в аеропорт "Бориспіль" планується запустити проект єдиного квитка.

Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" хоче ввести єдиний квиток на поїзд і літак.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:03

В Германии подобное уже давно есть. Никакого новшества тут нет.
link654
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:07

Еще и патент оформит на сквозной билет и будет прибыль получать ))))
o_talavas
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:15

А на гиперлуп?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:56

Сейчас в аэропорт возит автобус с вокзала.
Будет электричка с вокзала с остановкой на Дарнице и Выдубичах.
Плюс, для тех кому в час пик ехать (и то только для жителей в районах остановки этой чудо-техники). Для остальных оптимальней такси.
Сомнительный прорыв. Был бы прорыв если бы городскую электричку довели до ума, а в аэропорт можно было доехать по кольцу этой электрички.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 13:14

..а что, УЗ уже в небо летает?!!...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 13:35

Отличная идея!
При ее реализации все желающие куда-либо улететь будут автоматически покупать еще и билет на электричку. Даже если не собираются на ней ехать.
Отличный бизнес-план, прибыльность электрички гарантирована!
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 14:00

Re: таким пилотным

  cannabis_ua написав:электричка с вокзала с остановкой на Дарнице и Выдубичах.

не хотите ли вы прямиком без остановок в буковель?)
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 15:42

  sal написав:
  cannabis_ua написав:электричка с вокзала с остановкой на Дарнице и Выдубичах.

не хотите ли вы прямиком без остановок в буковель?)

В том то и проблема что эта электричка нужна жителям, которые живут вблизи этих станций.
Всем остальным такси предпочтительнее.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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