"Укрзалізниця" хоче ввести єдиний квиток на поїзд і літак

Значит смысла нет в этой электричке. Все кто хочет, может и на автобусе с вокзала уехать.
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:16
Значит смысла нет в этой электричке. Все кто хочет, может и на автобусе с вокзала уехать.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:48
Re: уехать
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