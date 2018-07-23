"Укрзалізниця" хоче ввести єдиний квиток на поїзд і літак

Значит смысла нет в этой электричке. Все кто хочет, может и на автобусе с вокзала уехать.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:16
Значит смысла нет в этой электричке. Все кто хочет, может и на автобусе с вокзала уехать.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:48
Re: уехать
Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:48
Так как они будут "парить" такой билет в разных авиакомпаниях (из Борисполя не только МАУ летает).
Пару дней назад побывал ночью на киевском ж/д вокзале - поразило отсутствие пассажиров и поездов.
back in USSR
Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:08
Так поездов и нет. Те что есть, полностью загружены.
К морю едут на автобусах или личном транспорте.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 45 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|