RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Укрзалізниця" хоче ввести
єдиний квиток на поїзд і літак

"Укрзалізниця" хоче ввести єдиний квиток на поїзд і літак
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:16

  sal написав:
  cannabis_ua написав:жителям, которые живут вблизи этих станций.

Выдубичи - это промзона.
Район вокруг ст.Дарница - это пятиэтажки. и базар в парке, куда приезжают селяне на электричках. Они не поедут продавать свой лучок и картошку к аэропорту Борисполь

Значит смысла нет в этой электричке. Все кто хочет, может и на автобусе с вокзала уехать.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2441
З нами з: 27.02.09
Подякував: 202 раз.
Подякували: 495 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:48

Re: уехать

  cannabis_ua написав:Значит смысла нет в этой электричке. Все кто хочет, может и на автобусе

В таком исполнении нет.
От ст.метро Харьковская ходит Скайбас. А где та электричка, как до нее добраться и зачем? разве что, проезд на ней вам принудительно включат в стоимость авиабилета
sal
 
Повідомлень: 2874
З нами з: 25.03.16
Подякував: 403 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:48

Після запуску швидкісної електрички в аеропорт "Бориспіль" планується запустити проект єдиного квитка.


Так как они будут "парить" такой билет в разных авиакомпаниях (из Борисполя не только МАУ летает).
Пару дней назад побывал ночью на киевском ж/д вокзале - поразило отсутствие пассажиров и поездов.
back in USSR
slavek
 
Повідомлень: 4908
З нами з: 16.08.09
Подякував: 101 раз.
Подякували: 871 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:08

  slavek написав:
Після запуску швидкісної електрички в аеропорт "Бориспіль" планується запустити проект єдиного квитка.


Так как они будут "парить" такой билет в разных авиакомпаниях (из Борисполя не только МАУ летает).
Пару дней назад побывал ночью на киевском ж/д вокзале - поразило отсутствие пассажиров и поездов.

Так поездов и нет. Те что есть, полностью загружены.
К морю едут на автобусах или личном транспорте.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2441
З нами з: 27.02.09
Подякував: 202 раз.
Подякували: 495 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:27

  slavek написав:
Після запуску швидкісної електрички в аеропорт "Бориспіль" планується запустити проект єдиного квитка.


Так как они будут "парить" такой билет в разных авиакомпаниях (из Борисполя не только МАУ летает).
Пару дней назад побывал ночью на киевском ж/д вокзале - поразило отсутствие пассажиров и поездов.


О, пошли старые истории про "пустынный, вымерший Киев"? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 2397
З нами з: 07.04.17
Подякував: 190 раз.
Подякували: 371 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Грйс-мэн і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Літак-гігант "Мрія" реалізував рекордний проект...
R2 » П'ят 27 лип, 2018 11:55
1 38
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лип, 2018 11:55
wild2006
ЄС хоче більше купувати американського газу, - Трамп
R2 » Чет 26 лип, 2018 12:38
3 109
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 лип, 2018 13:49
dm_rodionov
Airbus на авіасалоні в Фарнборо продав 431 літак
R2 » Вів 24 лип, 2018 08:59
1 66
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лип, 2018 08:59
maestro71

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.