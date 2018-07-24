|
|
|
"Укрзалізниця" хоче ввести єдиний квиток на поїзд і літак
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:16
sal написав: cannabis_ua написав:
жителям, которые живут вблизи этих станций.
Выдубичи - это промзона.
Район вокруг ст.Дарница - это пятиэтажки. и базар в парке, куда приезжают селяне на электричках. Они не поедут продавать свой лучок и картошку к аэропорту Борисполь
Значит смысла нет в этой электричке. Все кто хочет, может и на автобусе с вокзала уехать.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
-
cannabis_ua
-
-
- Повідомлень: 2441
- З нами з: 27.02.09
- Подякував: 202 раз.
- Подякували: 495 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:48
cannabis_ua написав:
Значит смысла нет в этой электричке. Все кто хочет, может и на автобусе
В таком исполнении нет.
От ст.метро Харьковская ходит Скайбас. А где та электричка, как до нее добраться и зачем? разве что, проезд на ней вам принудительно включат в стоимость авиабилета
-
sal
-
-
- Повідомлень: 2874
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 228 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:48
Після запуску швидкісної електрички в аеропорт "Бориспіль" планується запустити проект єдиного квитка.
Так как они будут "парить" такой билет в разных авиакомпаниях (из Борисполя не только МАУ летает).
Пару дней назад побывал ночью на киевском ж/д вокзале - поразило отсутствие пассажиров и поездов.
back in USSR
-
slavek
-
-
- Повідомлень: 4908
- З нами з: 16.08.09
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 871 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:08
slavek написав:
Після запуску швидкісної електрички в аеропорт "Бориспіль" планується запустити проект єдиного квитка.
Так как они будут "парить" такой билет в разных авиакомпаниях (из Борисполя не только МАУ летает).
Пару дней назад побывал ночью на киевском ж/д вокзале - поразило отсутствие пассажиров и поездов.
Так поездов и нет. Те что есть, полностью загружены.
К морю едут на автобусах или личном транспорте.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
-
cannabis_ua
-
-
- Повідомлень: 2441
- З нами з: 27.02.09
- Подякував: 202 раз.
- Подякували: 495 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:27
slavek написав:
Після запуску швидкісної електрички в аеропорт "Бориспіль" планується запустити проект єдиного квитка.
Так как они будут "парить" такой билет в разных авиакомпаниях (из Борисполя не только МАУ летает).
Пару дней назад побывал ночью на киевском ж/д вокзале - поразило отсутствие пассажиров и поездов.
О, пошли старые истории про "пустынный, вымерший Киев"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 2397
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 371 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|