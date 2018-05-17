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Британські фінансисти продовжують боротьбу за доступ до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 лип, 2018 11:10
Пропонуємо до обговорення:
Представники лондонського Сіті планують заручитися підтримкою Бельгії, Німеччини та Іспанії, щоб переконати Євросоюз зберегти доступ британським банкам до єдиного європейського ринку після виходу Великобританії з ЄС (Brexit) без особливих змін, пише Financial Times.
Дивися повний текст Британські фінансисти продовжують боротьбу за доступ до єдиного ринку після Brexit
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Додано: Чет 26 лип, 2018 11:10
Складывается такое ощущение, что не думали о всех последствиях Brexit для Великобритани.
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