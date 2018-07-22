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Трамп повідомив, за яких умов
готовий відмовитися від...

Трамп повідомив, за яких умов готовий відмовитися від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:12

Трамп повідомив, за яких умов готовий відмовитися від...

Пропонуємо до обговорення:
Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий відмовитися від стягування ввізного мита на європейські товари в тому випадку, якщо ЄС відмовиться обкладати митом товари, що імпортуються з США.

Дивися повний текст Трамп повідомив, за яких умов готовий відмовитися від стягування ввізного мита на європейські товари.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:12

Сам это все начал. У Трампа 7 пятниц на неделе.
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