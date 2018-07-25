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Гройсман розповів, як зробити
низькі ціни на газ в Україні

Гройсман розповів, як зробити низькі ціни на газ в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 12:25

Гройсман розповів, як зробити низькі ціни на газ в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Уряд має намір максимально залучити інвесторів до видобутку газу в Україні.

Дивися повний текст Гройсман розповів, як зробити низькі ціни на газ в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 12:25

Цитата пана: “Вот наше стратегическое задание: не подачки и скидки, а системное окончательное снижение цен, которое возможно только тогда, когда мы будем добывать газа столько, сколько необходимо и населению, и промышленности Украины”...

Внутренняя добыча "голубого топлива" сейчас в Украине около 20 млрд. куб. метров в год. А к 2020 году планируют добывать 27 млрд. куб. метров в год.

Для населения Украины и нынешнего объема газа внутренней добычи хватает "с головой", только вот почему мы платим за него по ценам европейских хабов...
Victor8
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 12:44

Фантазер, ты меня называла
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