Уряд має намір максимально залучити інвесторів до видобутку газу в Україні.
Дивися повний текст Гройсман розповів, як зробити низькі ціни на газ в Україні.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 12:25
Гройсман розповів, як зробити низькі ціни на газ в Україні
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Дивися повний текст Гройсман розповів, як зробити низькі ціни на газ в Україні.
Додано: Чет 26 лип, 2018 12:25
Цитата пана: “Вот наше стратегическое задание: не подачки и скидки, а системное окончательное снижение цен, которое возможно только тогда, когда мы будем добывать газа столько, сколько необходимо и населению, и промышленности Украины”...
Внутренняя добыча "голубого топлива" сейчас в Украине около 20 млрд. куб. метров в год. А к 2020 году планируют добывать 27 млрд. куб. метров в год.
Для населения Украины и нынешнего объема газа внутренней добычи хватает "с головой", только вот почему мы платим за него по ценам европейских хабов...
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