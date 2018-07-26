Уряд має намір максимально залучити інвесторів до видобутку газу в Україні.
Дивися повний текст Гройсман розповів, як зробити низькі ціни на газ в Україні.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 12:25
Гройсман розповів, як зробити низькі ціни на газ в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман розповів, як зробити низькі ціни на газ в Україні.
Додано: Чет 26 лип, 2018 12:25
Цитата пана: “Вот наше стратегическое задание: не подачки и скидки, а системное окончательное снижение цен, которое возможно только тогда, когда мы будем добывать газа столько, сколько необходимо и населению, и промышленности Украины”...
Внутренняя добыча "голубого топлива" сейчас в Украине около 20 млрд. куб. метров в год. А к 2020 году планируют добывать 27 млрд. куб. метров в год.
Для населения Украины и нынешнего объема газа внутренней добычи хватает "с головой", только вот почему мы платим за него по ценам европейских хабов...
Додано: Чет 26 лип, 2018 13:25
..чем ближе очередные "судьбоносные" выборы в стране, - тем активнее начинается мозговая деятельность "в верхах"!!... надо наверно быть особо одаренным "винницким", чтобы это постичь!,.. только пан кройцман умалчивает, а на ЧЕМ же все их кодло будет тогда зарабатывать, когда "откажутся от импорта", как не от перепродажи втридорога родному "лохторату" стратегического ресурса страны-агрессора?!...
Додано: Чет 26 лип, 2018 13:29
Да не может цена быть ниже чем у соседей. Чисто коммерчески не может. Никто не будет продавать по $50, когда можно соседу продать по $200. Это нужно быть совсем отбитым.
Додано: Чет 26 лип, 2018 13:59
Гройсман пробивает дно!
Хотя можно это и по-другому назвать - повышает свой уровень шулерства до 80-го лэвэла.
Печаль печальная...
Значит, какая ситуация на сегодня - в 2017 году Украина потребила 31 млрд кубов газа. 20 млрд кубов мы добыли сами (украинский газ), 11 млрд - импортировали у Газпрома через фиктивный словацкий реверс. То есть отбирали газ на территории Украины там, где это было нужно (преимущественно по левый берег Днепра, где потребление выше).
Соответственно, Украина добывает 65% газа от общей своей потребности.
Что же с ценами для потребителей, в том числе для потребностей населения - "во избежание коррупции" в тариф закладывается "рыночная цена", которая считается по формуле "средняя цена газа на оптовом рынке Германии + транспортные расходы в Украину".
Вы осознаете масштаб аферы?? 65% газа добывается внутри страны с локальной стоимостью труда и обслуживания инфраструктуры, а остальные 35% - отбор российского газа на территории Украины, которая на 2 тыс км ближе к поставщику, чем Германия! А потребителям реформаторы считают "Германия + обратный транзит" на все 100% газа!!!
И, наконец, вершина абсурда демагогии Гройсмана - он клещевет, что если бы Украина добывала не 20, а 31 млрд кубов, то он бы снизил цену на все 100% потребляемого объема.
Но какая-то загадочная сила мешает им сделать это сегодня - может потому Гройсман и сотоварищи не знает, что такое "средневзвешенное", и не может вывести формулу:
65% * себестоимость украинского газа с наценкой + 35% * стоимость импортного газа по контракту.
Какой же это все-таки запредельный цинизм! И эта риторика проводится на фоне очередного увеличения тарифа на газ и тепло, плюс внедрения абонплаты. Наверно, тестируют формулу "Германия + вилла и яхта в Монако + счет в Швейцарии"
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 26 лип, 2018 14:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 26 лип, 2018 13:59
Все правильно говорите.
Приемлемую цену для населения ничего не мешает установить уже сегодня: просто нужно выполнить статью Конституции в той части, где недра принадлежат народу.
Самый простой вариант (немного упрощенный): взять общую добычу и чистую стоимость (без прибыли компании и налогов) добытого ресурса (в данном случае это газ, но есть еще и нефть и другие полезные ископаемые), распределяем пропорционально на каждого гражданина Украины на спецсчет. Если я не ошибаюсь, то эта цифра примерно 1500 грн за 1 тыс. кубов.
Что получаем? Платежеспособное население (ведь каждый получает долю и с нее может платить), уже не нужны будут субсидии (а это 100 миллиардов в год) и, главное, на все 100% патриотичное(свой карман ближе всегда) население, которое загрызет любого, кто на этот доход позарится. Ничто тогда уже не помешает установить европейскую стоимость газа (не 11 тыс грн или 420 дол за 1 тыс.кубов, где прибыль 200%, а цена на хабе + доставка+ разумная прибыль 15-20%) и сделать его свободный его рынок (ведь будет одна конечная цена газа для всех и "схемы" будут не актуальны).
Нафтогаз тогда точно не нужен - это как приятный бонус.
А язык у вовы без костей, ведь выборы впереди - обещать не значит жениться
Додано: Чет 26 лип, 2018 14:14
Вы забыли, что до 5 миллиардов кубов покупается ежегодно для технологических нужд транзита - поддержка давления и тех.потери. Так что, фактически, для нужд промышленности докупалось не более 6-7 миллиардов (а с ценой по 11 уже стоит почти вся химка, тот же Днепроазот и т.д., и газа будет нужно еще меньше покупать) и картина смотрится еще сказочнее
Прибыли у коболева и витренко в 400-500% вполне становятся реальными.
Куда там наркоте и проституции
Додано: Чет 26 лип, 2018 14:43
Re: Гройсман розповів:
Нужно успеть продать участки под занавес.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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