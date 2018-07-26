Гройсман розповів, як зробити низькі ціни на газ в Україні

Додано: Чет 26 лип, 2018 13:59

Гройсман пробивает дно!



Хотя можно это и по-другому назвать - повышает свой уровень шулерства до 80-го лэвэла.



Печаль печальная...



Значит, какая ситуация на сегодня - в 2017 году Украина потребила 31 млрд кубов газа. 20 млрд кубов мы добыли сами (украинский газ), 11 млрд - импортировали у Газпрома через фиктивный словацкий реверс. То есть отбирали газ на территории Украины там, где это было нужно (преимущественно по левый берег Днепра, где потребление выше).



Соответственно, Украина добывает 65% газа от общей своей потребности.



Что же с ценами для потребителей, в том числе для потребностей населения - "во избежание коррупции" в тариф закладывается "рыночная цена", которая считается по формуле "средняя цена газа на оптовом рынке Германии + транспортные расходы в Украину".



Вы осознаете масштаб аферы?? 65% газа добывается внутри страны с локальной стоимостью труда и обслуживания инфраструктуры, а остальные 35% - отбор российского газа на территории Украины, которая на 2 тыс км ближе к поставщику, чем Германия! А потребителям реформаторы считают "Германия + обратный транзит" на все 100% газа!!!



И, наконец, вершина абсурда демагогии Гройсмана - он клещевет, что если бы Украина добывала не 20, а 31 млрд кубов, то он бы снизил цену на все 100% потребляемого объема.



Но какая-то загадочная сила мешает им сделать это сегодня - может потому Гройсман и сотоварищи не знает, что такое "средневзвешенное", и не может вывести формулу:



65% * себестоимость украинского газа с наценкой + 35% * стоимость импортного газа по контракту.



Какой же это все-таки запредельный цинизм! И эта риторика проводится на фоне очередного увеличения тарифа на газ и тепло, плюс внедрения абонплаты. Наверно, тестируют формулу "Германия + вилла и яхта в Монако + счет в Швейцарии"