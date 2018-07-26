Гройсман розповів, як зробити низькі ціни на газ в Україні
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EKO написав:Самый простой вариант (немного упрощенный): взять общую добычу и чистую стоимость (без прибыли компании и налогов) добытого ресурса (в данном случае это газ, но есть еще и нефть и другие полезные ископаемые), распределяем пропорционально на каждого гражданина Украины на спецсчет. Если я не ошибаюсь, то эта цифра примерно 1500 грн за 1 тыс. кубов.
в капиталистической Аляске именно так и сделали:
Дивиденды Постоянного фонда Аляски (APF) в 2015 году составят $2.072 каждому резиденту штата. APF был создан в 1976 г., после того, как на Аляске была найдена нефть. В конституции штата записано, что правительство должно гарантировать, чтобы нефть Аляски "принесла гражданам максимальную пользу". Нефть определяется, как собственность всех граждан Аляски, а не только собственность тех, кто владел землей на тот момент, когда была открыта нефть. Ежегодно каждый гражданин штата получает чек на выплату дивиденда на сумму, рассчитанную на основании общей суммы лицензионных платежей за добычу нефти, которые нефтяные компании выплачивают в APF. Первые чеки были выписаны в 1982 г., и каждый гражданин получил по $1000.
но, в нашей феодальной Украине государство не для народа, а для феодалов.
darkangel написав:Да не может цена быть ниже чем у соседей. Чисто коммерчески не может. Никто не будет продавать по $50, когда можно соседу продать по $200. Это нужно быть совсем отбитым.
Что не может быть? Нельзя не знать, что в каждой стране своя цена газа для потребителей. И часто ниже, чем у каких-то соседей. Никто не будет продавать по ..., когда соседу можно якобы продать по ...))) Что вёдрами соседу будут носить? Ценообразование, его особенности легко прописываются в условиях лицензирования, не хочешь выполнять условия, давай до свидания, следующий понятливый из очереди желающих будет добывать.