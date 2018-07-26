Гройсман розповів, як зробити низькі ціни на газ в Україні
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EKO написав:Самый простой вариант (немного упрощенный): взять общую добычу и чистую стоимость (без прибыли компании и налогов) добытого ресурса (в данном случае это газ, но есть еще и нефть и другие полезные ископаемые), распределяем пропорционально на каждого гражданина Украины на спецсчет. Если я не ошибаюсь, то эта цифра примерно 1500 грн за 1 тыс. кубов.
в капиталистической Аляске именно так и сделали:
Дивиденды Постоянного фонда Аляски (APF) в 2015 году составят $2.072 каждому резиденту штата. APF был создан в 1976 г., после того, как на Аляске была найдена нефть. В конституции штата записано, что правительство должно гарантировать, чтобы нефть Аляски "принесла гражданам максимальную пользу". Нефть определяется, как собственность всех граждан Аляски, а не только собственность тех, кто владел землей на тот момент, когда была открыта нефть. Ежегодно каждый гражданин штата получает чек на выплату дивиденда на сумму, рассчитанную на основании общей суммы лицензионных платежей за добычу нефти, которые нефтяные компании выплачивают в APF. Первые чеки были выписаны в 1982 г., и каждый гражданин получил по $1000.
но, в нашей феодальной Украине государство не для народа, а для феодалов.
darkangel написав:Да не может цена быть ниже чем у соседей. Чисто коммерчески не может. Никто не будет продавать по $50, когда можно соседу продать по $200. Это нужно быть совсем отбитым.
Что не может быть? Нельзя не знать, что в каждой стране своя цена газа для потребителей. И часто ниже, чем у каких-то соседей. Никто не будет продавать по ..., когда соседу можно якобы продать по ...))) Что вёдрами соседу будут носить? Ценообразование, его особенности легко прописываются в условиях лицензирования, не хочешь выполнять условия, давай до свидания, следующий понятливый из очереди желающих будет добывать.
Гройсман с ноября 2014 председатель ВР, с апреля 2016 - премьер-министр Украины. За это время сплошняком только повышения цен и тарифов. И вдруг за 8 месяцев до выборов - "мы знаем, мы примем, мы решим, мы сделаем, мы добудем, мы снизим". Ну конечно не сейчас. Потом, после выборов, обещаем и Нью-Васюки, и коммунизм в одном флаконе. Смешно.
Вспомнился комментарий одного аналитика с форума в Давосе, который побывал на выступлениях Трампа и Порошенко, и сравнил их. Трамп (один год президентства) говорил только о конкретных вещах которые он уже сделал, о законах и указах которые им уже приняты, об изменениях в экономике страны которые произошли за год его президентства. Порошенко ( три с половиной года президентства) лил воду про то какой потенциал у Украины, про то как хорошо будет жить в будущем если Украина проведет реформы, про то как они примут и сделают, и наладят, и смогут. Но всё это в будущем.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
мы сразу же решительно снизим цены на газ и не будем находиться под влиянием международной конъюнктуры цен на газ
Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли...
darkangel написав:Да не может цена быть ниже чем у соседей. Чисто коммерчески не может. Никто не будет продавать по $50, когда можно соседу продать по $200. Это нужно быть совсем отбитым.
Что не может быть? Нельзя не знать, что в каждой стране своя цена газа для потребителей. И часто ниже, чем у каких-то соседей. Никто не будет продавать по ..., когда соседу можно якобы продать по ...))) Что вёдрами соседу будут носить? Ценообразование, его особенности легко прописываются в условиях лицензирования, не хочешь выполнять условия, давай до свидания, следующий понятливый из очереди желающих будет добывать.
Что за ерунду Вы несёте ? Субсидирование населения приводит к уже известно каким результатам и они отнюдь не положительные. У нас потери тепла в домах в 5 и более раз выше, теплой, мать её, Европы. Никто, вообще никто, не задумывался об утеплении/энергосбережении пока цена на тепло не выросла до уровня, когда это стало жизненно необходимо. И даже сейчас 90% уверены что им должны, а они в свою очередь "владельцы недров" . Узбагойтесь. Даже в идеальном государстве, где никто не ворует и не наживается фиг бы кто сделал мизерные тарифы при возможности продать газ за валюту и потом уже таргетированно субсидировать совсем печальных. А лучше делать то, что сейчас делается - стимулировать их утепляться, гася по 30% стоимости работ и материалов.
Да, можно настроить заградительных барьеров в виде лицензирования и прочей фигни, но что простите в итоге получиться? Халупки из картона отапливаемые дешёвым газком? Так у нас уже всё это есть