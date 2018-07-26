Гройсман розповів, як зробити низькі ціни на газ в Україні

Додано: Чет 26 лип, 2018 16:46

Гройсман с ноября 2014 председатель ВР, с апреля 2016 - премьер-министр Украины.

За это время сплошняком только повышения цен и тарифов.

И вдруг за 8 месяцев до выборов - "мы знаем, мы примем, мы решим, мы сделаем, мы добудем, мы снизим". Ну конечно не сейчас. Потом, после выборов, обещаем и Нью-Васюки, и коммунизм в одном флаконе.

Смешно.



Вспомнился комментарий одного аналитика с форума в Давосе, который побывал на выступлениях Трампа и Порошенко, и сравнил их.

Трамп (один год президентства) говорил только о конкретных вещах которые он уже сделал, о законах и указах которые им уже приняты, об изменениях в экономике страны которые произошли за год его президентства.

Порошенко ( три с половиной года президентства) лил воду про то какой потенциал у Украины, про то как хорошо будет жить в будущем если Украина проведет реформы, про то как они примут и сделают, и наладят, и смогут. Но всё это в будущем.