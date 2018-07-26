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Гройсман розповів, як зробити
низькі ціни на газ в Україні

Гройсман розповів, як зробити низькі ціни на газ в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 18:35

  freeze написав:
  darkangel написав:Субсидирование населения приводит к уже известно каким результатам и они отнюдь не положительные.


Идиотское ценообразование и привело к гигантскому массиву субсидий.


Это то которое, когда можно было жечь газ за бесценок? А потом когда оказалось что он добывается не в Украине, а где-то далеко в Сибири и теперь его за просто так не поставляют? И строительные нормы считались под бесконечный газ с околонулевой стоимостью? Да, согласен, ценообразование идиотское :).
  freeze написав:
  darkangel написав:Никто, вообще никто, не задумывался об утеплении/энергосбережении пока цена на тепло не выросла до уровня, когда это стало жизненно необходимо.

Так можно поднять еще в два раза цены, чтобы только об этом и думали. Но вообще-то маразм - поднять в два раза цену на хлеб, чтобы меньше ели, там такие цепочки можно напридумывать.

Да, а ещё можно тщательно не вырезать значащие куски текста выставляя собеседника полным идиотом :). С аналогиями нужно поаккуратнее - они очень редко бывают правильными ;)
  freeze написав:
  darkangel написав:а они в свою очередь "владельцы недров"

Если сомневаетесь, то загляните в основной Закон страны, имеющий приоритет над всем остальным законодательством.

Да, а ещё там написано, что мы делегировали право решать как распоряжаться этим недрами государству. И оно в своём лице решило что продать газ по $200 соседу это выгоднее для него в целом, чем раздавать ресурс за бесплатно своим гражданам.
  freeze написав:
  darkangel написав:Да, можно настроить заградительных барьеров в виде лицензирования и прочей фигни, но что простите в итоге получиться?


Получится, что и в любой стране мира, ничего вы не сможете добывать из недр, не получив от государства лицензию на добычу с тщательной оговоркой всего, что требуется как дополнительное условие государству. Пришел, пробурил и продал соседу по 200, это из сказки о Коньке-Горбунке.

Не пойму к чему эти передёргивания :) Именно так всё и работает. А когда не работает имеем Венесуэлу. Ведь и сейчас есть эти самые ренты за недропользование и прочие чудеса налогообложения... внезапно. Просто хочеться газку за бесплатно, как раньше... :roll:
darkangel
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 19:06

darkangel, нет это нафтогазу хочется иметь сверх прибыли за газ украинской добычи который продается своему же населению втридорога (почему-то в нормальных странах для своего населения цена отличается от той по которой можно продать за границей). А субсидии - да зло, т.к. сейчас те кто получает белую зарплату платят за тех кто получает минималку (остальное в конверте) и мало того что не платит налогов, так еще и государство платит ему. Но и без субсидий нельзя - т.к. тогда те кто действительно имеют низкий доход - просто вымрут.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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