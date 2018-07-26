Гройсман розповів, як зробити низькі ціни на газ в Україні

Додано: Чет 26 лип, 2018 18:35

freeze написав: darkangel написав: Субсидирование населения приводит к уже известно каким результатам и они отнюдь не положительные. Субсидирование населения приводит к уже известно каким результатам и они отнюдь не положительные.



Идиотское ценообразование и привело к гигантскому массиву субсидий. Идиотское ценообразование и привело к гигантскому массиву субсидий.

freeze написав: darkangel написав: Никто, вообще никто, не задумывался об утеплении/энергосбережении пока цена на тепло не выросла до уровня, когда это стало жизненно необходимо. Никто, вообще никто, не задумывался об утеплении/энергосбережении пока цена на тепло не выросла до уровня, когда это стало жизненно необходимо.

Так можно поднять еще в два раза цены, чтобы только об этом и думали. Но вообще-то маразм - поднять в два раза цену на хлеб, чтобы меньше ели, там такие цепочки можно напридумывать.

Так можно поднять еще в два раза цены, чтобы только об этом и думали. Но вообще-то маразм - поднять в два раза цену на хлеб, чтобы меньше ели, там такие цепочки можно напридумывать.

freeze написав: darkangel написав: а они в свою очередь "владельцы недров" а они в свою очередь "владельцы недров"

Если сомневаетесь, то загляните в основной Закон страны, имеющий приоритет над всем остальным законодательством.

Если сомневаетесь, то загляните в основной Закон страны, имеющий приоритет над всем остальным законодательством.

freeze написав: darkangel написав: Да, можно настроить заградительных барьеров в виде лицензирования и прочей фигни, но что простите в итоге получиться? Да, можно настроить заградительных барьеров в виде лицензирования и прочей фигни, но что простите в итоге получиться?



Получится, что и в любой стране мира, ничего вы не сможете добывать из недр, не получив от государства лицензию на добычу с тщательной оговоркой всего, что требуется как дополнительное условие государству. Пришел, пробурил и продал соседу по 200, это из сказки о Коньке-Горбунке. Получится, что и в любой стране мира, ничего вы не сможете добывать из недр, не получив от государства лицензию на добычу с тщательной оговоркой всего, что требуется как дополнительное условие государству. Пришел, пробурил и продал соседу по 200, это из сказки о Коньке-Горбунке.

Это то которое, когда можно было жечь газ за бесценок? А потом когда оказалось что он добывается не в Украине, а где-то далеко в Сибири и теперь его за просто так не поставляют? И строительные нормы считались под бесконечный газ с околонулевой стоимостью? Да, согласен, ценообразование идиотскоеДа, а ещё можно тщательно не вырезатькуски текста выставляя собеседника полным идиотом. С аналогиями нужно поаккуратнее - они очень редко бывают правильнымиДа, а ещё там написано, что мы делегировали право решать как распоряжаться этим недрами государству. И оно в своём лице решило что продать газ по $200 соседу это выгоднее для него в целом, чем раздавать ресурс за бесплатно своим гражданам.Не пойму к чему эти передёргиванияИменно так всё и работает. А когда не работает имеем Венесуэлу. Ведь и сейчас есть эти самые ренты за недропользование и прочие чудеса налогообложения... внезапно. Просто хочеться газку за бесплатно, как раньше...