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Гройсман розповів, як зробити
низькі ціни на газ в Україні

Гройсман розповів, як зробити низькі ціни на газ в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 19:06

darkangel, нет это нафтогазу хочется иметь сверх прибыли за газ украинской добычи который продается своему же населению втридорога (почему-то в нормальных странах для своего населения цена отличается от той по которой можно продать за границей). А субсидии - да зло, т.к. сейчас те кто получает белую зарплату платят за тех кто получает минималку (остальное в конверте) и мало того что не платит налогов, так еще и государство платит ему. Но и без субсидий нельзя - т.к. тогда те кто действительно имеют низкий доход - просто вымрут.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 22:22

А что МВФ ... ? ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:45

в 15-м Г поднял тариф на газ в 10 раз. Нак Нафтогаз вмиг превратилась в ооччень прибыльную. Бабки потекли. Новый виток субсидий. Бюджетные средства поперли ахметовым. Даже киевводоканал стал интересным и его присвоили. А теперь под шумок и газовые месторождения "распродадут" себе. Кто бы не финансировал события против януковича, но население не особо возражало. Если история повторится, то население не дай Боже поддержит . . .
aveko
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:14

Где взаимосвязь между добычей и ценой, когда цены на газ почему-то вымагает МВФ??
olegpm16
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