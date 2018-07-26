Гройсман розповів, як зробити низькі ціни на газ в Україні

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 19:06
darkangel, нет это нафтогазу хочется иметь сверх прибыли за газ украинской добычи который продается своему же населению втридорога (почему-то в нормальных странах для своего населения цена отличается от той по которой можно продать за границей). А субсидии - да зло, т.к. сейчас те кто получает белую зарплату платят за тех кто получает минималку (остальное в конверте) и мало того что не платит налогов, так еще и государство платит ему. Но и без субсидий нельзя - т.к. тогда те кто действительно имеют низкий доход - просто вымрут.
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:45
в 15-м Г поднял тариф на газ в 10 раз. Нак Нафтогаз вмиг превратилась в ооччень прибыльную. Бабки потекли. Новый виток субсидий. Бюджетные средства поперли ахметовым. Даже киевводоканал стал интересным и его присвоили. А теперь под шумок и газовые месторождения "распродадут" себе. Кто бы не финансировал события против януковича, но население не особо возражало. Если история повторится, то население не дай Боже поддержит . . .
Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:14
Где взаимосвязь между добычей и ценой, когда цены на газ почему-то вымагает МВФ??
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