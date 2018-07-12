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Гройсман розповів, як зробити
низькі ціни на газ в Україні

Гройсман розповів, як зробити низькі ціни на газ в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 19:06

darkangel, нет это нафтогазу хочется иметь сверх прибыли за газ украинской добычи который продается своему же населению втридорога (почему-то в нормальных странах для своего населения цена отличается от той по которой можно продать за границей). А субсидии - да зло, т.к. сейчас те кто получает белую зарплату платят за тех кто получает минималку (остальное в конверте) и мало того что не платит налогов, так еще и государство платит ему. Но и без субсидий нельзя - т.к. тогда те кто действительно имеют низкий доход - просто вымрут.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 22:22

А что МВФ ... ? ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:45

в 15-м Г поднял тариф на газ в 10 раз. Нак Нафтогаз вмиг превратилась в ооччень прибыльную. Бабки потекли. Новый виток субсидий. Бюджетные средства поперли ахметовым. Даже киевводоканал стал интересным и его присвоили. А теперь под шумок и газовые месторождения "распродадут" себе. Кто бы не финансировал события против януковича, но население не особо возражало. Если история повторится, то население не дай Боже поддержит . . .
aveko
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:14

Где взаимосвязь между добычей и ценой, когда цены на газ почему-то вымагает МВФ??
olegpm16
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:31

Добычу газа в Украине упрощают уже несколько лет. Тут у народа память отшибло, или тролли денюжку отрабатывают? Для тех, кто может сложить 2 + 2:
Порошенко подписал закон, упрощающий добычу нефти и газа
https://news.finance.ua/ru/news/-/42356 ... fti-i-gaza
Минфин готовит предложение по снижению ренты на добычу газа
https://news.finance.ua/ru/news/-/41114 ... bychu-gaza
Украина начала добычу сланцевого газа
https://news.finance.ua/ru/news/-/38793 ... evogo-gaza
Прирост добычи газа "Укргазвыдобування" ускорился почти в 6 раз
https://news.finance.ua/ru/news/-/41303 ... ti-v-6-raz

А теперь дружно смотрим когда зарегистрировали, например, подписанный Порошенком законопроект на рассмотрение, и понимаем как давно "винницкие начали к выборам готовиться"
myshapiton
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:55

Re: Гройсман розповів, як зробити низькі ціни на газ в Украї

  myshapiton написав:Украина начала добычу сланцевого газа
https://news.finance.ua/ru/news/-/38793 ... evogo-gaza

Зачем постить фейк? По этой ссылке Alex2007, sequence, Roman Tik опровергли этот фейк. Для нечитавших ту ветку даю цитаты (спасибо им):
Нафтогаз України - Naftogaz
3 ноября 2016 г. ·

У зв'язку з численними запитаннями від наших колег з-за кордону, уточнюємо переклад интерв'ю Блумбергу:

Ми не плануємо займатися сланцевим газом. Ми плануємо використовувати доступні сучасні технології, щоб ефективно видобувати традиційний газ. В Україні достатньо резервів традиційного газу, щоб не потребувати імпорту

https://www.facebook.com/NaftogazUA/pos ... 0985980018

03.11.2016
Укргаздобыча: Никакого сланцевого газа мы не добываем

Предприятие "Укргаздобыча", принадлежащее Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", не начинало добычу сланцевого газа.

Об этом в комментарии сайту newsone.ua сказала пресс-секретарь предприятия Лариса Полищук.

По ее словам, появившаяся в сети информация со ссылкой на слова главы "Нафтогаза" Андрея Коболева является ложной.

https://newsone.ua/news/economics/ukrga ... yvaem.html
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:26

  yanyura написав:
  myshapiton написав:Украина начала добычу сланцевого газа
https://news.finance.ua/ru/news/-/38793 ... evogo-gaza

Зачем постить фейк? По этой ссылке Alex2007, sequence, Roman Tik опровергли этот фейк. Для нечитавших ту ветку даю цитаты (спасибо им):
Нафтогаз України - Naftogaz
3 ноября 2016 г. ·

У зв'язку з численними запитаннями від наших колег з-за кордону, уточнюємо переклад интерв'ю Блумбергу:

Ми не плануємо займатися сланцевим газом. Ми плануємо використовувати доступні сучасні технології, щоб ефективно видобувати традиційний газ.


Естественно. Потому что "бешеные пенсионеры", насмотревшись рашкинских страшилок, начинают ныть по поводу "отравы и экологической катастрофы". Поэтому никакого сланцевого газа, только современные технологии - например гидроразрыв. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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