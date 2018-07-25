RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ЄС хоче більше купувати
американського газу, - Трамп

ЄС хоче більше купувати американського газу, - Трамп
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 12:38

ЄС хоче більше купувати американського газу, - Трамп

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Reuters.

Дивися повний текст ЄС хоче більше купувати американського газу, - Трамп.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83442
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 12:38

- Мама, я замерз?
- Нет, ты проголодался.
sal
 
Повідомлень: 2858
З нами з: 25.03.16
Подякував: 400 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: EKO, zРадио і 28 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Укрзалізниця" хоче ввести єдиний квиток на поїзд і літак
R2 » Чет 26 лип, 2018 11:03
4 85
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 лип, 2018 11:56
cannabis_ua
Трамп повідомив, за яких умов готовий відмовитися від...
R2 » Чет 26 лип, 2018 11:12
1 47
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 лип, 2018 11:12
link654
Банківська таємниця більше не таємниця: НБУ змінив правила
R2 » Сер 25 лип, 2018 09:40
9 492
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 лип, 2018 22:48
yanyura

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (13080)
26.07.2018 13:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.