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ЄС хоче більше купувати
американського газу, - Трамп

ЄС хоче більше купувати американського газу, - Трамп
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 12:38

ЄС хоче більше купувати американського газу, - Трамп

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Reuters.

Дивися повний текст ЄС хоче більше купувати американського газу, - Трамп.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 12:38

- Мама, я замерз?
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sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 13:29

..ну "клоун"-не клоун а своего походу добился: спокойненько так "нагнул" партнеров в ЕС до нужного градуса и впарил им амер.углеводороды поперед "медведя"..мол - а вы стройте-стройте, будет потом что на металлолом тащить!...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 13:49

  maestro71 написав:..ну "клоун"-не клоун а своего походу добился: спокойненько так "нагнул" партнеров в ЕС до нужного градуса и впарил им амер.углеводороды поперед "медведя"..мол - а вы стройте-стройте, будет потом что на металлолом тащить!...

На потоки потребностей хватит. Терминалы СПГ не безлимитной пропускной способности. А вот на украинский транзит уже вряд ли.
dm_rodionov
 
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