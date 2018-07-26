Про це повідомляє Reuters.
Дивися повний текст ЄС хоче більше купувати американського газу, - Трамп.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 12:38
ЄС хоче більше купувати американського газу, - Трамп
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ЄС хоче більше купувати американського газу, - Трамп.
Додано: Чет 26 лип, 2018 13:29
..ну "клоун"-не клоун а своего походу добился: спокойненько так "нагнул" партнеров в ЕС до нужного градуса и впарил им амер.углеводороды поперед "медведя"..мол - а вы стройте-стройте, будет потом что на металлолом тащить!...
Додано: Чет 26 лип, 2018 13:49
На потоки потребностей хватит. Терминалы СПГ не безлимитной пропускной способности. А вот на украинский транзит уже вряд ли.
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