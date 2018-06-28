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НБУ розслідує діяльність компанії за залучення коштів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 12:42
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України звернувся до правоохоронних органів з проханням розслідувати діяльність компанії Royal Standard (ТОВ "Роялстендард") у залученні коштів вкладників за завищеними ставками - під 24-33% річних в гривнях і 18-22% річних у доларах, повідомив НБУ.
Дивися повний текст НБУ розслідує діяльність компанії за залучення коштів вкладників за завищеними ставками
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