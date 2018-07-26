Про це йдеться в прес-релізі компанії.
Дивися повний текст Великий приватний газодобувач пробурив в Україні нову свердловину.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 13:18
Великий приватний газодобувач пробурив в Україні нову...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Великий приватний газодобувач пробурив в Україні нову свердловину.
Додано: Чет 26 лип, 2018 13:19
..я че-то пропустил в новостях: Сахалин уже под флагом Украины?!.. обменяли на АРК??...
Додано: Чет 26 лип, 2018 14:08
А почему не указали кто этот "частник".А это коломойский,хомутыник и компания.
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