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Великий приватний газодобувач
пробурив в Україні нову...

Великий приватний газодобувач пробурив в Україні нову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 13:18

Великий приватний газодобувач пробурив в Україні нову...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в прес-релізі компанії.

Дивися повний текст Великий приватний газодобувач пробурив в Україні нову свердловину.
R2
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..я че-то пропустил в новостях: Сахалин уже под флагом Украины?!.. обменяли на АРК??...
maestro71
 
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maestro71 это вроде как в Харьковской области...
Cactus
 
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А почему не указали кто этот "частник".А это коломойский,хомутыник и компания.
sena_2008atp
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