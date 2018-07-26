Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
Дивися повний текст Винні в затримці пенсій будуть звільнені.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 14:06
Винні в затримці пенсій будуть звільнені
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Винні в затримці пенсій будуть звільнені.
Додано: Чет 26 лип, 2018 14:06
Очередная порция лапши.Пенсию не выплачивают по банковской карте,задержка 7 дней.А депутаты получили свои 16 лимонов отпускных и смылись.Соберутся в сентябре.К чему эти пиар-заявления?Сплошная БРЕХНЯ.
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