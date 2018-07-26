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Винні в затримці
пенсій будуть звільнені

Винні в затримці пенсій будуть звільнені
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 14:06

Винні в затримці пенсій будуть звільнені

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Дивися повний текст Винні в затримці пенсій будуть звільнені.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 14:06

Очередная порция лапши.Пенсию не выплачивают по банковской карте,задержка 7 дней.А депутаты получили свои 16 лимонов отпускных и смылись.Соберутся в сентябре.К чему эти пиар-заявления?Сплошная БРЕХНЯ.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 14:38

выборы приближаются, вот они и пиарятся
yuluk
 
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