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У «Київавтодорі» пояснили, чому
столицю затоплює під час...

У «Київавтодорі» пояснили, чому столицю затоплює під час...
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 15:04

У «Київавтодорі» пояснили, чому столицю затоплює під час...

Пропонуємо до обговорення:
У комунальній корпорації «Київавтодор» заявляють, що затоплення ділянок дорожньо-транспортної мережі столиці після аномально сильних дощів виникають, оскільки зливові каналізації не можуть пропускати таку кількість води.

Дивися повний текст У «Київавтодорі» пояснили, чому столицю затоплює під час сильних злив.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 15:04

Если воде есть куда уходить, то она может одномоментно подняться, но потом постепенно уходить. В затопленных переходах под самый верх никакой динамики ухода воды не было.
sal
 
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