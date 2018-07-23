|
|
|
У «Київавтодорі» пояснили, чому столицю затоплює під час...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 лип, 2018 15:04
Пропонуємо до обговорення:
У комунальній корпорації «Київавтодор» заявляють, що затоплення ділянок дорожньо-транспортної мережі столиці після аномально сильних дощів виникають, оскільки зливові каналізації не можуть пропускати таку кількість води.
Дивися повний текст У «Київавтодорі» пояснили, чому столицю затоплює під час сильних злив
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 83446
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 26 лип, 2018 15:04
Если воде есть куда уходить, то она может одномоментно подняться, но потом постепенно уходить. В затопленных переходах под самый верх никакой динамики ухода воды не было.
-
sal
-
-
- Повідомлень: 2864
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 400 раз.
- Подякували: 228 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|