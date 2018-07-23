У «Київавтодорі» пояснили, чому столицю затоплює під час...
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У комунальній корпорації «Київавтодор» заявляють, що затоплення ділянок дорожньо-транспортної мережі столиці після аномально сильних дощів виникають, оскільки зливові каналізації не можуть пропускати таку кількість води.