Про це свідчать дані дослідження Консалтингової групи А-95, повідомляє enkorr.
Дивися повний текст Україна різко наростила імпорт дизпалива з Росії.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 15:34
Україна різко наростила імпорт дизпалива з Росії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна різко наростила імпорт дизпалива з Росії.
Додано: Чет 26 лип, 2018 15:55
Re: різко
сгоревшая зрада - и не зрада вовсе
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