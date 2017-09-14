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Україна різко наростила
імпорт дизпалива з Росії

Україна різко наростила імпорт дизпалива з Росії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 15:34

Україна різко наростила імпорт дизпалива з Росії

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані дослідження Консалтингової групи А-95, повідомляє enkorr.

Дивися повний текст Україна різко наростила імпорт дизпалива з Росії.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 15:34

Это-зрада,
Оно нам надо?
серенький
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 15:55

Re: різко

сгоревшая зрада - и не зрада вовсе
sal
 
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