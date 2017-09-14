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Україна різко наростила
імпорт дизпалива з Росії

Україна різко наростила імпорт дизпалива з Росії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 15:34

Україна різко наростила імпорт дизпалива з Росії

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані дослідження Консалтингової групи А-95, повідомляє enkorr.

Дивися повний текст Україна різко наростила імпорт дизпалива з Росії.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 15:34

Это-зрада,
Оно нам надо?
серенький
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 15:55

Re: різко

сгоревшая зрада - и не зрада вовсе
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 16:24

  sal написав:сгоревшая зрада - и не зрада вовсе

Финансирование агрессора. В принципе нормально.
Вот если кто-то с концертом надумает выступить или спортсмен какой-то в Москву поедет ото нужно сразу присекать и кричать по всем углам.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 17:52

  cannabis_ua написав:
  sal написав:сгоревшая зрада - и не зрада вовсе

Финансирование агрессора. В принципе нормально.
Вот если кто-то с концертом надумает выступить или спортсмен какой-то в Москву поедет ото нужно сразу присекать и кричать по всем углам.


И много "наприсекали"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 21:10

Вот материал годовой давности по этой трубе:
Курченко и Медведчук слезут с "трубы"
http://dubinsky.pro/kurchenko-i-medvedc ... ut-s-truby
Судя по всему, пока "не слезли". Даже наоборот, СБУ для них дополнительно зачистили рынок дизтоплива и теперь просто сказка.
Кум куму дизель продает, какая же это зрада? Простой семейный бизнес 8)
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 22:05

  cannabis_ua написав:
  sal написав:сгоревшая зрада - и не зрада вовсе

Финансирование агрессора. В принципе нормально.
Вот если кто-то с концертом надумает выступить или спортсмен какой-то в Москву поедет ото нужно сразу присекать и кричать по всем углам.

Агрессор обеспечивает топливом ВСУ, которые успешно утилизируют пророссийских боевиков.
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 07:32

  Sommer написав:
  cannabis_ua написав:
  sal написав:сгоревшая зрада - и не зрада вовсе

Финансирование агрессора. В принципе нормально.
Вот если кто-то с концертом надумает выступить или спортсмен какой-то в Москву поедет ото нужно сразу присекать и кричать по всем углам.


И много "наприсекали"?

Достаточно. Даже закон хотели принять о выступлениях в РФ.
Регулярно статьи пишут. Даже победа Усика какая-то не такая.
А кто покупает дизель, уголь, газ... в РФ те нормальные пацаны.
https://ru.espreso.tv/article/2015/09/0 ... t_v_rossyy
https://24tv.ua/ru/god_potuhshih_zvezd_ ... ra_n527245
Востаннє редагувалось cannabis_ua в П'ят 27 лип, 2018 07:43, всього редагувалось 3 разів.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 07:35

  warlamp написав:
  cannabis_ua написав:
  sal написав:сгоревшая зрада - и не зрада вовсе

Финансирование агрессора. В принципе нормально.
Вот если кто-то с концертом надумает выступить или спортсмен какой-то в Москву поедет ото нужно сразу присекать и кричать по всем углам.

Агрессор обеспечивает топливом ВСУ, которые успешно утилизируют пророссийских боевиков.

Так я ж так и пишу. Дизель в РФ покупают настоящие патриоты.
Утилизируют пророссийских боевиков, которые финансируются за деньги налогоплатильщиков Украины потраченых на топливо из РФ.
Такой себе вечный двигатель войны придумали.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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