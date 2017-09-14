Про це свідчать дані дослідження Консалтингової групи А-95, повідомляє enkorr.
Дивися повний текст Україна різко наростила імпорт дизпалива з Росії.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 15:34
Україна різко наростила імпорт дизпалива з Росії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна різко наростила імпорт дизпалива з Росії.
Додано: Чет 26 лип, 2018 15:55
Re: різко
сгоревшая зрада - и не зрада вовсе
Додано: Чет 26 лип, 2018 16:24
Финансирование агрессора. В принципе нормально.
Вот если кто-то с концертом надумает выступить или спортсмен какой-то в Москву поедет ото нужно сразу присекать и кричать по всем углам.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Чет 26 лип, 2018 17:52
И много "наприсекали"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Чет 26 лип, 2018 21:10
Вот материал годовой давности по этой трубе:
Курченко и Медведчук слезут с "трубы"
Судя по всему, пока "не слезли". Даже наоборот, СБУ для них дополнительно зачистили рынок дизтоплива и теперь просто сказка.
Кум куму дизель продает, какая же это зрада? Простой семейный бизнес
Додано: Чет 26 лип, 2018 22:05
Агрессор обеспечивает топливом ВСУ, которые успешно утилизируют пророссийских боевиков.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 07:32
Достаточно. Даже закон хотели принять о выступлениях в РФ.
Регулярно статьи пишут. Даже победа Усика какая-то не такая.
А кто покупает дизель, уголь, газ... в РФ те нормальные пацаны.
Востаннє редагувалось cannabis_ua в П'ят 27 лип, 2018 07:43, всього редагувалось 3 разів.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 07:35
Так я ж так и пишу. Дизель в РФ покупают настоящие патриоты.
Утилизируют пророссийских боевиков, которые финансируются за деньги налогоплатильщиков Украины потраченых на топливо из РФ.
Такой себе вечный двигатель войны придумали.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:29
Достаточно для того, чтобы привести ссылки?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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