Україна різко наростила імпорт дизпалива з Росії

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cannabis_ua написав:Даже закон хотели принять о выступлениях в РФ.
Почему "хотели"? Он никуда не делся и ждет рассмотрения. С оффсайтов:
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо обмеження проведення гастрольних заходів на території держави-агресора та на території України, в тому числі й на тимчасово окупованій території України)
11.01.2018 ... Законодавці могли би розглянути й застосувати світову практику щодо впливу на вітчизняних виконавців, які ведуть концертну діяльність у країні, що визнана агресором. Це можуть бути штрафні санкції або кримінальна відповідальність для них. А телерадіоорганізації могли би бути зобов’язані обмежити участь таких артистів чи діячів культури в ефірі, можливо на певний період. У такому разі національний регулятор отримає реальні важелі впливу на мовників. ...
"Если едешь в РФ на гастроли: 1) сообщаешь; 2) попадаешь в спецреестр; 3) на ТВ во время выступления или клипа надпись: "Этот артист гастролирует в стране-агрессоре"; 4) в Украине платишь дополнительный военный сбор", – написал Кириленко