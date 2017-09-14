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Україна різко наростила
імпорт дизпалива з Росії

Україна різко наростила імпорт дизпалива з Росії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 17:39

В тему топлива

  Грйс-мэн написав:Половина автогаза в Украине продается нелегально
Нефтегазовая Ассоциация Украины оценивает потери государственного и местных бюджетов в 2018 году от теневого рынка топлива в 10 млрд грн.
https://economics.unian.net/energetics/10203843-polovina-avtogaza-v-ukraine-prodaetsya-nelegalno-eksperty.html


Догадайтесь откуда этот газ берется, и кто крышует эту тему
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 20:41

Re: Україна різко наростила імпорт дизпалива з Росії

  cannabis_ua написав:Даже закон хотели принять о выступлениях в РФ.

Почему "хотели"? Он никуда не делся и ждет рассмотрения.
С оффсайтов:
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо обмеження проведення гастрольних заходів на території держави-агресора та на території України, в тому числі й на тимчасово окупованій території України)

Дати та стан проходження: Очікує розгляду

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=62160
11.01.2018
...
Законодавці могли би розглянути й застосувати світову практику щодо впливу на вітчизняних виконавців, які ведуть концертну діяльність у країні, що визнана агресором. Це можуть бути штрафні санкції або кримінальна відповідальність для них. А телерадіоорганізації могли би бути зобов’язані обмежити участь таких артистів чи діячів культури в ефірі, можливо на певний період. У такому разі національний регулятор отримає реальні важелі впливу на мовників.
...

https://www.nrada.gov.ua/zayava-natsion ... -prostoru/

И мнение вице-премьер-министра
"Если едешь в РФ на гастроли: 1) сообщаешь; 2) попадаешь в спецреестр; 3) на ТВ во время выступления или клипа надпись: "Этот артист гастролирует в стране-агрессоре"; 4) в Украине платишь дополнительный военный сбор", – написал Кириленко

https://arena.press/world/1927723-kiril ... -v-rossii/
yanyura
 
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