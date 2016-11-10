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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Чет 26 лип, 2018 16:25
Мікро кредити
Доброго дня вмене таке питання маю просрочки в так званих онлайн компаніях вже місяць. Що за це може бути і як ті шалені процети ліквідувати платити не можу таяк перебуваю в зоні АТО а вже починаються дзвінки що змушують мою колишню дружину відпрацьовувати
Додано: Чет 26 лип, 2018 19:20
Re: Мікро кредити
Володимир, спочатку прочитайте цю тему.
Якщо сума дуже велика, то фінансова установа звертається до суду й у разі вигравання справи Ви потрапляєте до списку боржників. Із-за цього неможливо виїхати закордон тощо.
Якщо берете кредит у мікрозаймах, то майте справу з тими, які не співпрацюють зі кредитними бюро. Оскільки в цьому випадку банки з Вами не забажають мати справи.
А так мікрозайми продадуть Ваші кредити колекторам, які будуть працювати з Вами...
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