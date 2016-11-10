RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредити в банках
та мікрокредити
/
Мікро кредити

Мікро кредити
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 16:25

Мікро кредити

Доброго дня вмене таке питання маю просрочки в так званих онлайн компаніях вже місяць. Що за це може бути і як ті шалені процети ліквідувати платити не можу таяк перебуваю в зоні АТО а вже починаються дзвінки що змушують мою колишню дружину відпрацьовувати
shirba_volodimir
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 26.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 19:20

Re: Мікро кредити

Володимир, спочатку прочитайте цю тему.

Якщо сума дуже велика, то фінансова установа звертається до суду й у разі вигравання справи Ви потрапляєте до списку боржників. Із-за цього неможливо виїхати закордон тощо.

Якщо берете кредит у мікрозаймах, то майте справу з тими, які не співпрацюють зі кредитними бюро. Оскільки в цьому випадку банки з Вами не забажають мати справи.

А так мікрозайми продадуть Ваші кредити колекторам, які будуть працювати з Вами...
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 177
З нами з: 08.03.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кредити Тепла Оселя 1, 2
maksjustmaks » П'ят 31 лип, 2015 19:24
11 63294
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2017 08:47
SweettyNatali
Кабмін додав ще 400 млн на теплі кредити
R2 » Пон 10 кві, 2017 09:42
3 2175
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 чер, 2017 13:51
OschadbankUA
Кабмін виділив на "теплі кредити" 400 мільйонів
R2 » Чет 10 лис, 2016 16:20
3 2429
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лис, 2016 20:14
corine

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.