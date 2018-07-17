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Samsung створила дисплей для
смартфонів, який не б'ється...

Samsung створила дисплей для смартфонів, який не б'ється...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 17:34

Samsung створила дисплей для смартфонів, який не б'ється...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Samsung Display сьогодні підтвердила, що її нові дисплеї, що не б'ються, пройшли сертифікацію на території США і тепер можуть використовуватися для різного обладнання, починаючи смартфонами і закінчуючи військовою технікою.

Дивися повний текст Samsung створила дисплей для смартфонів, який не б'ється (відео).
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