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Samsung створила дисплей для смартфонів, який не б'ється...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 лип, 2018 17:34
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Samsung Display сьогодні підтвердила, що її нові дисплеї, що не б'ються, пройшли сертифікацію на території США і тепер можуть використовуватися для різного обладнання, починаючи смартфонами і закінчуючи військовою технікою.
Дивися повний текст Samsung створила дисплей для смартфонів, який не б'ється (відео)
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R2
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Додано: Чет 26 лип, 2018 17:34
Не компанія Самсунг, а компанія Горила Глас, зробила це захисне ударостійке скло!
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alecnemesis
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Додано: Чет 26 лип, 2018 22:23
Ага, Моторола уже делала. Не бьётся... Но царапается
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qwe_ua
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:18
Теперь будут биться защитные стёкла.
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deusfromchaos
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Додано: Суб 28 лип, 2018 19:30
R2
Электроника тоже не бьющаяся ? Для пайки BGA микрух используют токопроводящую резину ?
PS: телефон будет страдать от ударов (он не для этого был создан!), но теперь это будет не так заметно снаружи.
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LutsMan
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Додано: Суб 28 лип, 2018 19:41
alecnemesis написав:
Не компанія Самсунг, а компанія Горила Глас, зробила це захисне ударостійке скло!
Gorilla Glass является брэндом Доу-Дюпона, американского химического гиганта.
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phantom_systems
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