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1,6 млн гривень було розкрадено
на Євробаченні торік -...

1,6 млн гривень було розкрадено на Євробаченні торік -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 18:41

1,6 млн гривень було розкрадено на Євробаченні торік -...

Пропонуємо до обговорення:
Рахункова палата з'ясувала, що значна частина грошей, виділених на проведення Євробачення, була «розпиляна».

Дивися повний текст 1,6 млн гривень було розкрадено на Євробаченні торік - аудитори.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 18:41

КОГОСЬ ПОКАРАНО???
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 18:44

Це ж "нова"люстрована влада реформаторів,Звідки крадії???
sena_2008atp
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