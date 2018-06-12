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1,6 млн гривень було розкрадено на Євробаченні торік -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 лип, 2018 18:41
Пропонуємо до обговорення:
Рахункова палата з'ясувала, що значна частина грошей, виділених на проведення Євробачення, була «розпиляна».
Дивися повний текст 1,6 млн гривень було розкрадено на Євробаченні торік - аудитори
.
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R2
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Додано: Чет 26 лип, 2018 18:41
КОГОСЬ ПОКАРАНО???
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sena_2008atp
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Додано: Чет 26 лип, 2018 18:44
Це ж "нова"люстрована влада реформаторів,Звідки крадії???
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sena_2008atp
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yama
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