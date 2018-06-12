Рахункова палата з'ясувала, що значна частина грошей, виділених на проведення Євробачення, була «розпиляна».
Дивися повний текст 1,6 млн гривень було розкрадено на Євробаченні торік - аудитори.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 лип, 2018 18:41
1,6 млн гривень було розкрадено на Євробаченні торік -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 1,6 млн гривень було розкрадено на Євробаченні торік - аудитори.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 05:49
Есть обратная сторона монеты с Кличко - выставочный центр на Левобережной где славный мэр провел Евровидение
back in USSR
Додано: П'ят 27 лип, 2018 07:48
Re: 1,6 млн гривень було розкрадено на Євробаченні торік -..
Если за все Евровидение разворовали всего 60 куе - это можно сказать успех и почти ничего не сперли
|