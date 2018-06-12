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1,6 млн гривень було розкрадено на Євробаченні торік -...
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Додано: Чет 26 лип, 2018 18:41
Пропонуємо до обговорення:
Рахункова палата з'ясувала, що значна частина грошей, виділених на проведення Євробачення, була «розпиляна».
Дивися повний текст 1,6 млн гривень було розкрадено на Євробаченні торік - аудитори
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R2
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Додано: Чет 26 лип, 2018 18:41
КОГОСЬ ПОКАРАНО???
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sena_2008atp
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Додано: Чет 26 лип, 2018 18:44
Це ж "нова"люстрована влада реформаторів,Звідки крадії???
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sena_2008atp
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 05:49
R2 написав:
1,6 млн гривень було розкрадено на Євробаченні торік - аудитори
Есть обратная сторона монеты с Кличко - выставочный центр на Левобережной где славный мэр провел Евровидение
back in USSR
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slavek
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 07:48
Если за все Евровидение разворовали всего 60 куе - это можно сказать успех и почти ничего не сперли
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Faceless
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:19
Faceless написав:
Если за все Евровидение разворовали всего 60 куе - это можно сказать успех и почти ничего не сперли
так злой тиран и убийца студентов в году так 2012-13 тоже говорил, что 10% отката это норм. Что поменялось, за что стояли??
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:20
Faceless написав:
Если за все Евровидение разворовали всего 60 куе - это можно сказать успех и почти ничего не сперли
так злой тиран и убийца студентов в году так 2012-13 тоже говорил, что 10% отката это норм. Что поменялось, за что стояли?? Надо учесть, что явно не все нашли, если вообще старались. [/quote]
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:24
sequence написав:
явно не все нашли, если вообще
ТАК написано же: "Также до сих пор не возвращены 430 миллионов 600 тысяч грн, которые были перечислены")
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sal
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:29
sequence написав: Faceless написав:
Если за все Евровидение разворовали всего 60 куе - это можно сказать успех и почти ничего не сперли
так злой тиран и убийца студентов в году так 2012-13 тоже говорил, что 10% отката это норм. Что поменялось, за что стояли??
А что, все ЕВ обошлось всего в 16 млн? При чем тут 10%?
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Faceless
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